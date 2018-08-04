Прошла жеребьевка 1/32 финала Кубка России

В Доме футбола на Таганке прошла жеребьевка матчей 1/32 финала Олимп-Кубка России. Именно с этой стадии в борьбу за трофей вступают клубы Олимп-Первенства Футбольной национальной лиги.

В соответствии с регламентом Кубка России, с 1/32 финала в турнире стартует 17 клубов ФНЛ ("Зенит-2", "Краснодар-2" и "Спартак-2"не играют, поскольку клуб может быть представлен только одной командой).

Матчи 1/32 финала намечены на 22 августа. Хозяева полей указаны первыми.

1/32 финала

22 августа (среда)

Группа 1

Квант/Знамя Труда - Балтика

Луки-Энергия/Звезда СПб - Чертаново

Группа 2

Рязань/Торпедо М – Шинник

Текстильщик/Зоркий - Химки

Группа 3

Динамо Бр/Металлург Лп - Авангард

Днепр/Калуга - Тамбов

Группа 4

Волгарь/Машук-КМВ - Факел

Лада/Сызрань-2003 - Ротор

Группа 5

Дружба/Черноморец - Сочи

Спартак Вк/Чайка - Армавир

Группа 6

Волга Ул/Челябинск - Нижний Новгород

Зенит Иж/Нефтехимик - Мордовия

Группа 7

Тюмень - Сибирь

Динамо-Барнаул - Томь

Группа 8

Благовещенск/Сахалин - Зенит Ирк

Луч - СКА-Хабаровск

В 1/16 финала Кубка России победители упомянутых выше пар встретятся с клубами Российской премьер-лиги. При этом, согласно сетке турнира, победители пар из одной группы могут встретиться между собой не раньше стадии 1/8 финала.

Все об Олимп-Кубке России по футболу