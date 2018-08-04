Прошла жеребьевка 1/32 финала Кубка России

В Доме футбола на Таганке прошла жеребьевка матчей 1/32 финала Олимп-Кубка России. Именно с этой стадии в борьбу за трофей вступают клубы Олимп-Первенства Футбольной национальной лиги.
В соответствии с регламентом Кубка России, с 1/32 финала в турнире стартует 17 клубов ФНЛ ("Зенит-2", "Краснодар-2" и "Спартак-2"не играют, поскольку клуб может быть представлен только одной командой).
Матчи 1/32 финала намечены на 22 августа. Хозяева полей указаны первыми.
1/32 финала
22 августа (среда)
Группа 1
Квант/Знамя Труда - Балтика
Луки-Энергия/Звезда СПб - Чертаново
Группа 2
Рязань/Торпедо М – Шинник
Текстильщик/Зоркий - Химки
Группа 3
Динамо Бр/Металлург Лп - Авангард
Днепр/Калуга - Тамбов
Группа 4
Волгарь/Машук-КМВ - Факел
Лада/Сызрань-2003 - Ротор
Группа 5
Дружба/Черноморец - Сочи
Спартак Вк/Чайка - Армавир
Группа 6
Волга Ул/Челябинск - Нижний Новгород
Зенит Иж/Нефтехимик - Мордовия
Группа 7
Тюмень - Сибирь
Динамо-Барнаул - Томь
Группа 8
Благовещенск/Сахалин - Зенит Ирк
Луч - СКА-Хабаровск
В 1/16 финала Кубка России победители упомянутых выше пар встретятся с клубами Российской премьер-лиги. При этом, согласно сетке турнира, победители пар из одной группы могут встретиться между собой не раньше стадии 1/8 финала.