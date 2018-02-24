Промес проиграл спор Пилипчуку на тренировке "Спартака" в Сочи

"Спартак" начал готовиться к матчу 1/4 финала Кубка России против "Крыльев Советов", который состоится в Самаре 28 февраля, сообщает официальный сайт клуба. Сбор красно-белых проходит в Сочи.

Тренер московской команды Роман Пилипчук во время тренировки заключил пари с нападающим Квинси Промесом - специалист с первого же удара должен был попасть в перекладину ударом с линии штрафной. Голландец проиграл и был вынужден сделать кувырок по моркой траве. При этом за спиной у него находился рюкзак.

Сама тренировка после вылета из Лиги Европы от "Атлетика" (1:3 - дома, 2:1 - на выезде) для участников встречи в Бильбао носила восстановительный характер. Сердар Таски, получивший травму в игре с испанцами, пропустил занятие - он проходит курс лечения.