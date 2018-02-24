16:58 24 февраля | Футбол — Олимп Кубок России

Промес проиграл спор Пилипчуку на тренировке "Спартака" в Сочи

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"Спартак" начал готовиться к матчу 1/4 финала Кубка России против "Крыльев Советов", который состоится в Самаре 28 февраля, сообщает официальный сайт клуба. Сбор красно-белых проходит в Сочи.

Тренер московской команды Роман Пилипчук во время тренировки заключил пари с нападающим Квинси Промесом - специалист с первого же удара должен был попасть в перекладину ударом с линии штрафной. Голландец проиграл и был вынужден сделать кувырок по моркой траве. При этом за спиной у него находился рюкзак.

Сама тренировка после вылета из Лиги Европы от "Атлетика" (1:3 - дома, 2:1 - на выезде) для участников встречи в Бильбао носила восстановительный характер. Сердар Таски, получивший травму в игре с испанцами, пропустил занятие - он проходит курс лечения.

Дополнительная информация

http://spartak.com/news/2018-02-24-teplyy_priyem_v_prokhladnuyu_pogodu/

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Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (3)
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баламошка

Kot, kotoryi А в рюкзаке что было?//////////Бомба. Промес проиграл спор и взорвался после кувырка.

19:56 24 февраля

Kot, kotoryi

А в рюкзаке что было?

18:58 24 февраля

баламошка

Где видео? Желательно отфотошопленое, или как там это называется) Чтобы мяч как огненный шар в перекладину летел и все ворота загорелись) Или типа того што-нить.

18:15 24 февраля

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