Промес проиграл спор Пилипчуку на тренировке "Спартака" в Сочи

"Спартак" начал готовиться к матчу 1/4 финала Кубка России против "Крыльев Советов", который состоится в Самаре 28 февраля, сообщает официальный сайт клуба. Сбор красно-белых проходит в Сочи.
Тренер московской команды Роман Пилипчук во время тренировки заключил пари с нападающим Квинси Промесом - специалист с первого же удара должен был попасть в перекладину ударом с линии штрафной. Голландец проиграл и был вынужден сделать кувырок по моркой траве. При этом за спиной у него находился рюкзак.
Сама тренировка после вылета из Лиги Европы от "Атлетика" (1:3 - дома, 2:1 - на выезде) для участников встречи в Бильбао носила восстановительный характер. Сердар Таски, получивший травму в игре с испанцами, пропустил занятие - он проходит курс лечения.
Дополнительная информация
http://spartak.com/news/2018-02-24-teplyy_priyem_v_prokhladnuyu_pogodu/
- Крылья Советов См
- Спартак (футбол)
- Атлетик
- Роман Пилипчук
- Лига Европы
- Кубок России
- Сердар Таски
- Квинси Промес
баламошка
Kot, kotoryi А в рюкзаке что было?//////////Бомба. Промес проиграл спор и взорвался после кувырка.
19:56 24 февраля
Kot, kotoryi
А в рюкзаке что было?
18:58 24 февраля
баламошка
Где видео? Желательно отфотошопленое, или как там это называется) Чтобы мяч как огненный шар в перекладину летел и все ворота загорелись) Или типа того што-нить.
18:15 24 февраля