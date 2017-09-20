Промес оформил дубль в ворота "Кубани"

Нападающий "Спартака" Квинси Промес забил второй мяч в игре 1/16 финала Кубка России против "Кубани" – 2:0. Голландец оформил дубль на 53-й минуте встречи, реализовав выход один на один после передачи от полузащитника Марио Пашалича.
Трансляция матча "Кубань" – "Спартак" //
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GIF-Г⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️Л! @fcsm_official– РФПЛ⚽️🏆 (@rfpl) 20 сентября 2017 г.
1/16 финала Олимп #КубокРоссии по футболу сезона #КубаньСпартак 0:2 53' Куинси Промес (дубль) @QPromes pic.twitter.com/b2HI75fD6b