Промес оформил дубль в ворота "Кубани"

Нападающий "Спартака" Квинси Промес забил второй мяч в игре 1/16 финала Кубка России против "Кубани" – 2:0. Голландец оформил дубль на 53-й минуте встречи, реализовав выход один на один после передачи от полузащитника Марио Пашалича.

Трансляция матча "Кубань" – "Спартак" //

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