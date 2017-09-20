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20:12 | Футбол — Кубок России

Промес оформил дубль в ворота "Кубани"


Нападающий "Спартака" Квинси Промес забил второй мяч в игре 1/16 финала Кубка России против "Кубани" – 2:0. Голландец оформил дубль на 53-й минуте встречи, реализовав выход один на один после передачи от полузащитника Марио Пашалича.

Трансляция матча "Кубань" – "Спартак" //
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Материалы сюжета: Кубок России-2017/18. 1/16 финала
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