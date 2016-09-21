11:07 | ФУТБОЛ — Кубок России

Промес и Ананидзе - в запасе "Спартака" на матч со "СКА-Хабаровском"

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Стал известен состав "Спартака" на матч 1/16 финала Кубка России против "СКА-Хабаровска". Лучшие бомбардиры команды Джано Ананидзе и Квинси Промес начнут встречу на скамейке запасных.

Полностью заявка красно-белых выглядит следующим образом: Песьяков, Кутин, Маурисиу, Таски, Комбаров, Ромулу, Фернанду, Попов, Зуев, Давыдов, Мелкадзе; запасные - Ребров, Кутепов, Пуцко, Зобнин, Ананидзе, Промес, Зе Луиш.

Игра начнется в 12.00 по московскому времени.

Трансляция матча "СКА-Хабаровск" - "Спартак"

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Материалы сюжета: Кубок России-2016/17. 1/16 финала

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КОММЕНТАРИИ (1)
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lordblack

Что-то нет аналога Дикомбе погляжу.

11:18

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