Промес и Ананидзе - в запасе "Спартака" на матч со "СКА-Хабаровском"

Стал известен состав "Спартака" на матч 1/16 финала Кубка России против "СКА-Хабаровска". Лучшие бомбардиры команды Джано Ананидзе и Квинси Промес начнут встречу на скамейке запасных.

Полностью заявка красно-белых выглядит следующим образом: Песьяков, Кутин, Маурисиу, Таски, Комбаров, Ромулу, Фернанду, Попов, Зуев, Давыдов, Мелкадзе; запасные - Ребров, Кутепов, Пуцко, Зобнин, Ананидзе, Промес, Зе Луиш.

Игра начнется в 12.00 по московскому времени.

Трансляция матча "СКА-Хабаровск" - "Спартак"