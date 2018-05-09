Прогноз "Фонбет": игроки верят в "Тосно" в финале Кубка России

9 мая на стадионе "Волгоград Арена" "Авангард" сыграет с "Тосно" в финале Кубка России. Встреча начнется в 19.00 по московскому времени.

Кто победит?

Букмекеры "Фонбет" считают, что Кубок России возьмет команда Дмитрия Парфенова. На победу "Тосно" можно поставить с коэффициентом 1.95, на победу "Авангарда" – с коэффициентом 5.50, на ничью – с коэффициентом 3.05.

Большинство клиентов "Фонбет" согласно с прогнозом букмекеров. Среди всех игроков, поставивших на исход встречи, 66% выбрали победу "Тосно", 20% – победу "Авангарда", 14% – ничью.

Сколько забьют голов?

"Фонбет" полагает, что команды забьют больше одного гола. На тотал больше 1,5 можно поставить за 1.67, на тотал меньше 1,5 – за 2.20.

Клиенты "Фонбет" тоже считают, что в матче будет больше одного забитого мяча. На тотал больше 1,5 поставили 87% игроков, на тотал меньше 1,5 – всего 13%.

На что ставят в "Фонбет"?

Самой популярной стала ставка на победу "Тосно" в основное время – ее предпочли 50% клиентов "Фонбет". На победу "лесников" с учетом дополнительного времени поставили 14% игроков, на то, что в основное время выиграет "Авангард", – 15%. Ничейный исход встречи выбрали 11% клиентов "Фонбет", победу "Тосно" с форой (0) – 10%.

А сколько ставят?

Самая крупная ставка – на победу "Тосно". Она входит в экспресс на сумму 2 500 000 рублей. В среднем на матч "Авангарда" и "Тосно" ставят 490 рублей.

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