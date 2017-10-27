Принимающая сторона в матче Кубка России между "Спартаком" и "Крыльями Советов" определится 31 октября

"Крылья Советов" на своем официальном сайте сообщили, что хозяин поля в матче 1/4 финала Кубка России со "Спартаком" определится 31 октября. Этот вопрос решится путем жеребьевки. Причем этот матч станет единственным, где место проведения решится таким образом, поскольку и "Крылья Советов", и "Спартак" провели поровну домашних матчей. Жеребьевка состоится 31 октября в 15.00 по московскому времени.

Сами матчи 1/4 финала Кубка России пройдут 28 февраля и 1 марта. В других четвертьфинальных парах принимающей стороной будут клубы премьер-лиги, которые в 1/8 финала играли на выезде.