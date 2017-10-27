13:19 | Футбол — Кубок России

Принимающая сторона в матче Кубка России между "Спартаком" и "Крыльями Советов" определится 31 октября

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"Крылья Советов" на своем официальном сайте сообщили, что хозяин поля в матче 1/4 финала Кубка России со "Спартаком" определится 31 октября. Этот вопрос решится путем жеребьевки. Причем этот матч станет единственным, где место проведения решится таким образом, поскольку и "Крылья Советов", и "Спартак" провели поровну домашних матчей. Жеребьевка состоится 31 октября в 15.00 по московскому времени.

Сами матчи 1/4 финала Кубка России пройдут 28 февраля и 1 марта. В других четвертьфинальных парах принимающей стороной будут клубы премьер-лиги, которые в 1/8 финала играли на выезде.

Дополнительная информация

http://www.kc-camapa.ru/cgi-bin/newsprn.cgi?15575

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Материалы сюжета: Кубок России-2017/18. 1/8 финала
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КОММЕНТАРИИ (1)
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Tribunal Z

Если жребий честным будет то Крылья будут принимать, а не играть на выезде

13:57