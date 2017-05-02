После гола Денисова на поле выбежали болельщики "Локомотива"

Полузащитник "Локомотива" Игорь Денисов вывел команду вперед в финальном матче Кубка России против "Урала" (1:0). Сразу после забитого мяча на поле появилось несколько болельщиков столичного клуба, которые решили отпраздновать с командой забитый мяч.

Отметим, что службы безопасности матча достаточно оперативно выловили болельщиков и отправили с газона. Таким образом, встречу останавливать не пришлось.

После гола И.Денисова случился массовый прорыв фанатов Локо на поле! pic.twitter.com/41HeP9nDBh – Igor Rabiner (@IgorRabiner) 2 мая 2017 г.

"СЭ" ведет трансляцию матча