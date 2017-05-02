20:28 | ФУТБОЛ — Кубок России

После гола Денисова на поле выбежали болельщики "Локомотива"

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Полузащитник "Локомотива" Игорь Денисов вывел команду вперед в финальном матче Кубка России против "Урала" (1:0). Сразу после забитого мяча на поле появилось несколько болельщиков столичного клуба, которые решили отпраздновать с командой забитый мяч.

Отметим, что службы безопасности матча достаточно оперативно выловили болельщиков и отправили с газона. Таким образом, встречу останавливать не пришлось.

"СЭ" ведет трансляцию матча

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Материалы сюжета: Кубок России-2016/17. Финал
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КОММЕНТАРИИ (1)
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баламошка

Шпасик хулиганит.

20:32