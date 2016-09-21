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Портнягин забил первый гол за "Локомотив"

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Нападающий "Локомотива" Игорь Портнягин забил первый гол в составе железнодорожников. Форвард отличился на 63-й минуте матча 1/16 финала Кубка России против "Химок", доведя счет до крупного - 3:0.

Трансляция матча "Химки" - "Локомотив" 

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Материалы сюжета: Кубок России-2016/17. 1/16 финала

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КОММЕНТАРИИ (1)
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Platinum1991

Поздравляем нападающего "Локомотива" Игоря Портнягина с ПЕРВЫМ забитым голом в составе железнодорожников. Дай БОГ НЕ ПОСЛЕДНИМ! 63 минута. Г-О-О-О-О-Л! Игорь Портнягин! 0:3! Третий мяч БУКВАЛЬНО заползает в ворота вратаря Химок Цицилина!... Ну, а по другому и не скажешь. Сначала Игорь Портнягин грудью остановил и подправил затем кивком головы мяч на линии вратарской хозяев, а далее уже ногой переправил, под корпусом вратаря Химок, мяч за ленточку ворот. Вратарь пытался его поймать, но было уже поздно. Вывели же Игоря на голевую позицию Коломейцев и Касаев: первый навесил от правой бровки, ну а второй скинул мяч на бывшего игрока "Рубина" в касание. Игорь Портнягин имел ещё две 100 % возможности забить, но подвела техника обработки мяча.

22:04

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