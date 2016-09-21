Портнягин забил первый гол за "Локомотив"

Нападающий "Локомотива" Игорь Портнягин забил первый гол в составе железнодорожников. Форвард отличился на 63-й минуте матча 1/16 финала Кубка России против "Химок", доведя счет до крупного - 3:0.

Трансляция матча "Химки" - "Локомотив"