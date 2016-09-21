Портнягин забил первый гол за "Локомотив"

Нападающий "Локомотива" Игорь Портнягин забил первый гол в составе железнодорожников. Форвард отличился на 63-й минуте матча 1/16 финала Кубка России против "Химок", доведя счет до крупного - 3:0.
Нападающий "Локомотива" Игорь Портнягин забил первый гол в составе железнодорожников. Форвард отличился на 63-й минуте матча 1/16 финала Кубка России против "Химок", доведя счет до крупного - 3:0.
Platinum1991
Поздравляем нападающего "Локомотива" Игоря Портнягина с ПЕРВЫМ забитым голом в составе железнодорожников. Дай БОГ НЕ ПОСЛЕДНИМ! 63 минута. Г-О-О-О-О-Л! Игорь Портнягин! 0:3! Третий мяч БУКВАЛЬНО заползает в ворота вратаря Химок Цицилина!... Ну, а по другому и не скажешь. Сначала Игорь Портнягин грудью остановил и подправил затем кивком головы мяч на линии вратарской хозяев, а далее уже ногой переправил, под корпусом вратаря Химок, мяч за ленточку ворот. Вратарь пытался его поймать, но было уже поздно. Вывели же Игоря на голевую позицию Коломейцев и Касаев: первый навесил от правой бровки, ну а второй скинул мяч на бывшего игрока "Рубина" в касание. Игорь Портнягин имел ещё две 100 % возможности забить, но подвела техника обработки мяча.
22:04