Полиция проверяет информацию об избиении болельщика "Локомотива" в Екатеринбурге

Полиция Екатеринбурга проводит проверку по информации об избиении болельщика "Локомотива" в Екатеринбурге после финала Кубка России, сообщает ТАСС. На одной из улиц города была организована фан-зона для болельщиков, смотревших матч между "Уралом" и "Локомотивом" (0:2). Избиение фаната произошло после того как зрители стали расходиться из фан-зоны.

"Пока никто не обращался в полицию по данному факту, и от медицинских учреждений не поступало соответствующих сообщений. Однако полиция изучает видео, опубликованное в СМИ", - говорится в заявлении управления МВД по Екатеринбургу.

Напомним, что после матча между игроками на поле и болельщиками на трибунах также вспыхнули массовые драки.