23:28 | Футбол — Олимп - Кубок России

Полиция не зафиксировала нарушений порядка на матче "Торпедо" - "Динамо"

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Полиция не зафиксировала нарушений общественного порядка перед и во время матча 1/16 финала Олимп-Кубка России "Торпедо" - "Динамо" (0:1), сообщает ТАСС. Ранее отмечалось, что ОМОН предотвратил массовую драку фанатов команд.

"Сотрудники столичной полиции во взаимодействии с представителями Росгвардии приняли необходимые меры по обеспечению правопорядка и безопасности граждан в ходе подготовки и проведения футбольного матча между столичными футбольными командами "Торпедо" и "Динамо". Серьезных нарушений общественного порядка при проведении мероприятия не допущено", - отметили в пресс-службе.

Торпедо М - Динамо

 

Дополнительная информация

https://tass.ru/sport/5609613

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Материалы сюжета: ОЛИМП-Кубок России-2018/19. 1/16 финала
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