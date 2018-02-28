Погребняк забил первый гол с октября 2015 года

Нападающий "Тосно" Павел Погребняк забил на 27-й минуте матча 1/4 финала Кубка России против "Луча-Энергии" - 2:0. Форвард уверенно реализовал выход один на один. Отметим, что для 34-летнего форварда это дебютная игра за клуб из Ленинградской области.

Более того, последний раз в официальном матче Погребняк забивал 25 октября 2015 года. Тогда форвард, выступавший за "Динамо", поразил ворота "Спартака" (2:3). В Кубке России он не забивал с 15 июля 2009 года, когда нападающий отличился за "Зенит" в игре 1/16 финала против владимирского "Торпедо" (2:0).

Напомним, что Погребняк со скандалом покинул "Динамо" этой зимой. Клуб расторг с ним контракт, по официальной версии, за прогулы. При этом футболист подал протест в палату по разрешению споров. В первой половине сезоне он выступал за молодежный состав бело-голубых.