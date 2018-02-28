Погребняк забил первый гол с октября 2015 года

Нападающий "Тосно" Павел Погребняк забил на 27-й минуте матча 1/4 финала Кубка России против "Луча-Энергии" - 2:0. Форвард уверенно реализовал выход один на один. Отметим, что для 34-летнего форварда это дебютная игра за клуб из Ленинградской области.
Более того, последний раз в официальном матче Погребняк забивал 25 октября 2015 года. Тогда форвард, выступавший за "Динамо", поразил ворота "Спартака" (2:3). В Кубке России он не забивал с 15 июля 2009 года, когда нападающий отличился за "Зенит" в игре 1/16 финала против владимирского "Торпедо" (2:0).
Напомним, что Погребняк со скандалом покинул "Динамо" этой зимой. Клуб расторг с ним контракт, по официальной версии, за прогулы. При этом футболист подал протест в палату по разрешению споров. В первой половине сезоне он выступал за молодежный состав бело-голубых.
SP2
Ну Погребняк нашел тоже команду где играть - Динамо... ещё Радимов давным-давно и про этот клуб и про команду всё сказал...
22:56 28 февраля
igogohruhru
Молодец! Илья Муромец вообще 33 года сидел
21:40 28 февраля
GalacticBoy
Паша Погребняк с дворовыми командами справляется на отлично.Потом, когда у него не пойдет - он будет сидеть на лавке
20:31 28 февраля
shpasic
кстати, первого апреля Пашка сделает хет-трик. (не шутка).
20:31 28 февраля
shpasic
понесло! теперь Барса откажется от Гризманна!
20:27 28 февраля
Niсk
нападающий от Бога, Дзюбу бы ему еще в компанию
20:20 28 февраля
mr.loko44
красавчик
20:10 28 февраля