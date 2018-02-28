Погребняк - в стартовом составе "Тосно" на матч с "Лучом"

Стали известны составы "Тосно" и "Луча-Энергии" на матч 1/4 финала Кубка России. В стартовом составе клуба из Ленинградской области выйдет бывший нападающий сборной России Павел Погребняк. Для него это первая официальная игра за "Тосно". Полностью заявки команд выглядят следующим образом:

"Тосно": Юрченко, Буйволов, Чернов, Маргасов, Дугалич, Галиулин, Мирзов, Жигулев, Полетанович, Рикардинью, Погребняк.

Запасные - Опарин, Сухарев, Миюшкович, Кутин, Макаров, Скворцов, Палиенко, Трошечкин, Нуну Роша, Карницкий, Мелкадзе, Труич.

"Луч-Энергия": Шамов, Тихий, Болжевич, Цуканов, Таказов, Павленко, Фомин, Пономаренко, Бажев, Мязин, Гордиенко.

Запасные - Котляров, Абакумов, Столбовой, Насадюк, Маляка, Гелоян, Машнев, Макарчук, Хлебородов.

Матч начнется в 19.30 по московскому времени. "СЭ" проведет его онлайн-трансляцию.