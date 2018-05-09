Погребняк поддержит "Тосно" в финале Кубка России

Восстанавливающийся от травмы нападающий "Тосно" Павел Погребняк приехал в Волгоград, где его команда сыграет с курским "Авангардом" в финале Кубка России, сообщают "Известия". 34-летний форвард прибыл в расположение своего клуба на костылях.

Напомним, Погребняк выступает за "Тосно" с зимы 2018 года. За это время он принял участие в 8 играх во всех турнирах, забив 4 мяча. Травму он получил в полуфинале Кубка России против "Спартака" (1:1, 5:4 - по пенальти).

Финальный матч Кубка России "Тосно" - "Авангард" состоится сегодня, 9 мая, и начнется в 19.00 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.