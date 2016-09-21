Погребняк и Шунин - в запасе "Динамо" на матч с "Ростовом"

Стали известны составы "Динамо" и "Ростова" на матч 1/16 финала Кубка России против "Ростова". Место в воротах бело-голубых займет Сергей Нарубин, а основной голкипер Антон Шунин остался в запасе. Экс-форвард сборной России Павел Погребняк также начнет поединок на скамейке запасных. Полностью заявки команд выглядят следующим образом:

"Динамо": Нарубин, Морозов, Хольмен, Рыков, Терехов, Катрич, Сапета, Хотов, Маркелов, Панченко, Бечирай.

Запасные: Шунин, Темников, Белоруков, Ташаев, Кузьмин, Драгун, Погребняк.

"Ростов": Медведев, Скопинцев, Христис, Папа Гуйе, Киреев, Байрамян, Кондрюков, Вебер, Эззатоллахи, Препелицэ, Ходунов.

Запасные: Комиссаров, Соболь, Захаров, Шаповалов, Сиденко.

Матч начнется в 14.00 по московскому времени.

Трансляция матча "Динамо" - "Ростов"