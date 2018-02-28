Погребняк догнал Олега Терехина в "Клубе 100"

Гол нападающего "Тосно" Павла Погребняка в 1/4 финала Кубка России в ворота "Луча-Энергии" стал для него 110-м в зачет "Клуба 100". 42 мяча форвард провел в чемпионате России, 7 - в Кубке России, 8 - в сборной России, 21 - в еврокубках, а 32 - в составе иностранных клубов в Германии и Англии.

По голам Погребняк догнал Олега Терехина. Среди футболистов, не завершавших официально карьеру, он занимает пятое место, а лидирует Роман Павлюченко, находящийся в статусе свободного агента.

Гол Погребняка стал для него первым с 2015 года и первым в Кубке России с 2009-го. Форвард проводит дебютный матч за "Тосно".

Трансляция матча "Тосно" - "Луч-Энергия"