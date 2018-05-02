Почему "Тосно" не проходит лицензирование для еврокубков? Отвечает гендиректор клуба

Финалист Кубка России "Тосно" пока не подал заявку на лицензирование для участия в еврокубках. В случае победы в решающем матче с курским "Авангардом", ленинградский клуб должен получить документ о соответствии требования для выступления в Лиге Европы. При этом гендиректор "Тосно" Вячеслав Матюшенко заверил, что клуб обязательно обратится за лицензией.

– Мы пока собираем документы. Собираемся проходить лицензирование. Что-то уже собрали, что-то еще нет. Мы – в процессе, - сказал Матюшенко.

– А когда подадите заявку?

– Сейчас праздники, никто не работает. Может быть, завтра какие-то документы еще подадим. Так что готовим. Ситуация не критичная, скажем так.

– Правда, что владелец клуба откажется финансировать "Тосно", если команда вылетит из премьер-лиги?

– Этот вопрос надо задавать владельцу. У меня такой информации нет. Мне про это никто ничего не говорил.

– Возможно ли объединение "Тосно" с "Балтикой"?

– Впервые слышу. У меня такой информации нет. Журналисты говорят и про "Балтику", и про Нижний Новгород. Но я никак это прокомментировать не могу. (Виталий АЙРАПЕТОВ)

Начальник отдела лицензирования РФС Евгений Летин также рассказал "СЭ", в каком состоянии находятся заявки "Тосно" и курского "Авангарда" на прохождение лицензирования для участия в еврокубках. Эти команды сыграют в финале Кубка России 9 мая в Волгограде.