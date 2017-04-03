Почему не назначены судьи на кубковые полуфиналы?

За двое суток до первого полуфинального матча Кубка России "Локомотив" – "Уфа", который пройдет 5 апреля в Черкизове и начнется в 19.30 по московскому времени, нет информации о бригаде арбитров, которым доверили судейство этой встречи. Также нет сведений о том, кто будет работать в четверг на втором полуфинале "Урал" – "Рубин".

По данным "СЭ", на эти игры департамент судейства и инспектирования РФС планировал назначить одних из самых опытных рефери. Предварительно рассматривались кандидатуры Алексея Николаева (если бы он сдал тесты по физподготовке), Алексея Еськова, Сергея Лапочкина и Александра Егорова. (Александр БОБРОВ)