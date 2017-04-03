13:22 | ФУТБОЛ — Кубок России

Почему не назначены судьи на кубковые полуфиналы?

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За двое суток до первого полуфинального матча Кубка России "Локомотив""Уфа", который пройдет 5 апреля в Черкизове и начнется в 19.30 по московскому времени, нет информации о бригаде арбитров, которым доверили судейство этой встречи. Также нет сведений о том, кто будет работать в четверг на втором полуфинале "Урал""Рубин".

По данным "СЭ", на эти игры департамент судейства и инспектирования РФС планировал назначить одних из самых опытных рефери. Предварительно рассматривались кандидатуры Алексея Николаева (если бы он сдал тесты по физподготовке), Алексея Еськова, Сергея Лапочкина и Александра Егорова. (Александр БОБРОВ)

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КОММЕНТАРИИ (1)
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Свинству Бой!

Потому что ДСИ теперь возглавляет барбос фуфлогонсский, теперь все будет плохо. Он уже везде своих блатных учеников напихал типа ослобекова, который уже в ФНЛ завалил игру.

13:30

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