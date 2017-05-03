Почему Игоря Денисова не было на награждении "Локомотива"?

Полузащитник "Локомотива" Игорь Денисов, забивший победный гол в финале Кубка России, отсутствовал на награждении команды.

Во вторник "Локо" в финальном матче на стадионе "Фишт" обыграл "Урал" со счетом 2:0, а первый гол забил именно Денисов.

Как стало известно, сразу после окончания матча Денисов покинул арену в Сочи, поскольку спешил домой к семье – футболист улетел, не став дожидаться отлета команды. Самолет с "Локо" улетал из Сочи уже после полуночи. (Сергей ЕГОРОВ)

Отметим, что для Денисова это первый трофей в "Локомотиве". В составе "Зенита" хавбек трижды выигрывал чемпионат России (2007, 2010, 2011/12), становился обладателем Кубка УЕФА (2007/08), Суперкубка УЕФА (2008), Кубка России (2009/10), Суперкубка России (2008, 2011), Кубка премьер-лиги (2003).

Трансляция матча "Урал" – "Локомотив" //

ФОТО: "Локомотив" Семина – обладатель Кубка России