Почему Фернандеш не подошел к лавке после замены? Отвечает Семин

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин на пресс-конференции после первого четвертьфинала Олимп-Кубка России против "Рубина" (1:0) прокомментировал эпизод, произошедший после замены полузащитника железнодорожников Мануэла Фернандеша. Игрок сразу проследовал в раздевалку и не подошел к скамейке запасных.

- Почему Фернандеш не подошел к скамейке после того как был заменен?

- Это ни на что не влияет. В конец матча очень холодно, он сразу пошел в раздевалку. Почему он должен ко всем подходить ко всем? Ну не подошел и ради бога. (Евгений Белоусов)

Ответный матч состоится в Казани. Игра запланирована на 23 февраля.