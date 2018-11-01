Победное фото "Краснодара" из раздевалки

"Краснодар" в своем Твиттере опубликовал фотографию из раздевалки после победы над "Крыльями Советов" в матче 1/8 финала Олимп – Кубка России (2:1). "Быки" в дополнительное время переиграли самарцев, победный мяч забил нападающий Иван Игнатьев.

"Трудная, энергозатратная, но НАША победа. Спасибо за поддержку каждому, кто переживал и болел за нас сегодня!" - говорится в сообщении "Краснодара" в Твиттере