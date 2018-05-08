16:43 | Футбол — Олимп Кубок России

Победитель Кубка России получит 6 миллионов рублей, финалист - 3 миллиона

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Победитель Кубка России сезона-2017/18 получит шесть миллионов рублей в качестве премии, сообщает ТАСС. Финалисту достанутся три миллиона.

В финальном матче Кубка России 9 мая в Волгограде на стадионе "Волгоград-Арена" сыграют "Тосно" и "Авангард" из Курска. Игра начнется в 19.00 по московскому времени.

 

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/5184994

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КОММЕНТАРИИ (3)
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crazysun78

Prometheus1983, ну если победит, то и за газ..

16:56

Платошкин Андрей

За электричество вряд-ли, но пару в кабак за кальяном бесплатно сходить хватить. Но за кальян придется заплатить!!!

16:56

Prometheus1983

Теперь тосно сможет за электричество заплатить!

16:52

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