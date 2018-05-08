Победитель Кубка России получит 6 миллионов рублей, финалист - 3 миллиона

Победитель Кубка России сезона-2017/18 получит шесть миллионов рублей в качестве премии, сообщает ТАСС. Финалисту достанутся три миллиона.
В финальном матче Кубка России 9 мая в Волгограде на стадионе "Волгоград-Арена" сыграют "Тосно" и "Авангард" из Курска. Игра начнется в 19.00 по московскому времени.
crazysun78
Prometheus1983, ну если победит, то и за газ..
16:56
Платошкин Андрей
За электричество вряд-ли, но пару в кабак за кальяном бесплатно сходить хватить. Но за кальян придется заплатить!!!
16:56
Prometheus1983
Теперь тосно сможет за электричество заплатить!
16:52