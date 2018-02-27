13:40 | Футбол — Олимп Кубок России

Победитель конкурса животных-предсказателей ЧМ-2018 лис Ричард поставил на победу "Крыльев Советов" в матче со "Спартаком"

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Победитель конкурса животных-предсказателей чемпионата мира-2018 лис Ричард выбрал победителя матча 1/4 финала Кубка России "Крылья Советов""Спартак", сообщает "Комсомольская правда". Рыжий оракул предсказал победу самарскому клубу.

Ричард долго не мог определиться, к какой миске с лакомством подойти: к той, на которой логотип "КС", или к той, на которой красовался ромб "Спартака". После раздумий лис все-таки выбрал самарскую команду.

Напомним что матч 1/4 финала Кубка России "Крылья Советов" - "Спартак" состоится в Самаре в среду, 28 февраля, и начнется в 17.30 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

 

Дополнительная информация

https://www.samara.kp.ru/online/news/3034502/

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Материалы сюжета: Кубок России. 1/4 финала. Мороз против "Спартака"
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (9)
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Разбанен досрочно

ну все. теперь я спокоен за результат.

15:51

shpasic

просто спартаковский предсказатель: сурок Федун вылез из своей норки, но испугался мороза и залез обратно.

15:17

Lennon

Лисы, осьминоги...... Скоро будут шмели, стрекозы и комары...... Ну а потом и до клеточной амёбы дорастут!

15:00

pahom-17

а вы думаете почему КС отвергли все выгодные предложения для проведения матча и действительно для игры в футбол, а в не дыр-дыр...вот именно поэтому чтобы играть в дыр дыр..уповать на стандарты подставляясь у штрафной помятуя что оборона СпМ не ахти...не дать играть техничной команде, повязать в силовой борьбе..на хорошем поле это сделать трудно, а вот на таком нет проблем..поэтому КС выставит гренадеров на этот матч..другого в этой игре им не светит..

14:26

Askido

О!! Педазюк тут!!!

14:13

King's Bounty RND

Вначале было прикольно. А потом появились всякие лисы, мыши, кроты, коты...

14:07

ЗЮК~

Askido,унижает тебя твой пожилой любовник.

14:06

Askido

Значит будет победа КС по пенальти, хотя лучше чтоб они в основное время унизили свинок.

14:04

VentoR

Поставил? Свою конуру поставил? В какой БК?

13:59

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