Победитель конкурса животных-предсказателей ЧМ-2018 лис Ричард поставил на победу "Крыльев Советов" в матче со "Спартаком"

Победитель конкурса животных-предсказателей чемпионата мира-2018 лис Ричард выбрал победителя матча 1/4 финала Кубка России "Крылья Советов" – "Спартак", сообщает "Комсомольская правда". Рыжий оракул предсказал победу самарскому клубу.
Ричард долго не мог определиться, к какой миске с лакомством подойти: к той, на которой логотип "КС", или к той, на которой красовался ромб "Спартака". После раздумий лис все-таки выбрал самарскую команду.
Напомним что матч 1/4 финала Кубка России "Крылья Советов" - "Спартак" состоится в Самаре в среду, 28 февраля, и начнется в 17.30 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Разбанен досрочно
ну все. теперь я спокоен за результат.
15:51
shpasic
просто спартаковский предсказатель: сурок Федун вылез из своей норки, но испугался мороза и залез обратно.
15:17
Lennon
Лисы, осьминоги...... Скоро будут шмели, стрекозы и комары...... Ну а потом и до клеточной амёбы дорастут!
15:00
pahom-17
а вы думаете почему КС отвергли все выгодные предложения для проведения матча и действительно для игры в футбол, а в не дыр-дыр...вот именно поэтому чтобы играть в дыр дыр..уповать на стандарты подставляясь у штрафной помятуя что оборона СпМ не ахти...не дать играть техничной команде, повязать в силовой борьбе..на хорошем поле это сделать трудно, а вот на таком нет проблем..поэтому КС выставит гренадеров на этот матч..другого в этой игре им не светит..
14:26
Askido
О!! Педазюк тут!!!
14:13
King's Bounty RND
Вначале было прикольно. А потом появились всякие лисы, мыши, кроты, коты...
14:07
ЗЮК~
Askido,унижает тебя твой пожилой любовник.
14:06
Askido
Значит будет победа КС по пенальти, хотя лучше чтоб они в основное время унизили свинок.
14:04
VentoR
Поставил? Свою конуру поставил? В какой БК?
13:59