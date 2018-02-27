Победитель конкурса животных-предсказателей ЧМ-2018 лис Ричард поставил на победу "Крыльев Советов" в матче со "Спартаком"

Победитель конкурса животных-предсказателей чемпионата мира-2018 лис Ричард выбрал победителя матча 1/4 финала Кубка России "Крылья Советов" – "Спартак", сообщает "Комсомольская правда". Рыжий оракул предсказал победу самарскому клубу.

Ричард долго не мог определиться, к какой миске с лакомством подойти: к той, на которой логотип "КС", или к той, на которой красовался ромб "Спартака". После раздумий лис все-таки выбрал самарскую команду.

Напомним что матч 1/4 финала Кубка России "Крылья Советов" - "Спартак" состоится в Самаре в среду, 28 февраля, и начнется в 17.30 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.