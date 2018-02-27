20:31 27 февраля | Футбол — Олимп Кубок России

Петар Занев: "Как можно играть в футбол в -35, *****?"

Петар ЗАНЕВ. Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ"
Петар ЗАНЕВ. Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ"
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Капитан "Амкара" Петар Занев в нецензурной форме выразил недовольство проведением в феврале четвертьфинального матча Кубка России против "Авангарда" (0:0, 6:7 – по пен.). Болгарину очень не понравилась холодная погода, что и зафиксировали работавшие на матче телекамеры.

"Как можно играть в футбол в минус 35, *****?" – сказал футболист.

Отметим, что матч в Перми проходил при температуре минус 14 градусов.

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КОММЕНТАРИИ (16)
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ABC13

Это Россия, мой друг, чего только у нас через одно место не делается

23:39 27 февраля

Filin63

Емли бы выйграли то не ныл бы.

22:01 27 февраля

Генерал 123

Не ту страну назвали Гондурасом

21:32 27 февраля

milanmilan

кубок отморозков

21:13 27 февраля

Thomas_Boy_

Бу-га-га! _________ Не Сиваш, а Чюрюк Денъиз.

21:10 27 февраля

King's Bounty RND

Thomas_Boy_ Серж в Крыму золото босиком выигрывал. На льду. Без мяча. Потому что иначе ему перевод в сельское хозяйство грозил. ________ Сер Гей это болотный Карбышев.

21:05 27 февраля

King's Bounty RND

Alukard1349 Завтра в Самаре ещё хуже будет.Спасибо мля Фурсенко Мудко и прочим дятлам ,которые перевели чемпионат на осень-весна.Собрать бы этих козлов и заставить в -20 поиграть ________________ Болотные черти раскачали тему. А остальные скулили как побитые шлюхи.

21:05 27 февраля

Alukard1349

Завтра в Самаре ещё хуже будет.Спасибо мля Фурсенко Мудко и прочим дятлам ,которые перевели чемпионат на осень-весна.Собрать бы этих козлов и заставить в -20 поиграть

21:00 27 февраля

Бу-га-га!

Thomas_Boy____ В кедах. И не на льду, а в Сиваше.

21:00 27 февраля

Jean4

"*** ***** ****** * ****** * -35, *****?", – сказал футболист.

21:00 27 февраля

Markonie

Кубок для галочки и отчетности. Тьфу. Кому он такой нужен?

20:45 27 февраля

Thomas_Boy_

Серж в Крыму золото босиком выигрывал. На льду. Без мяча. Потому что иначе ему перевод в сельское хозяйство грозил.

20:45 27 февраля

serzheo

Молча. Надеваешь кеды и вперед. Не нравится - шагом марш в сельское хозяйство.

20:43 27 февраля

karlikf1

Низкая температура сполна вам компенсируется высокими заработками. Будь уверен, что не то что в России, а во всём мире найдутся сотни миллинов желающих побегать на таком морозе два часа времени, за те деньги, которые вы получите за эту игру.

20:41 27 февраля

Thomas_Boy_

Фурсенко говорит: "Кому не нравится, идите в бизнес".

20:39 27 февраля

mmz

приехал !!! играй !!!!

20:37 27 февраля

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