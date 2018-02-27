Петар Занев: "Как можно играть в футбол в -35, *****?"

Капитан "Амкара" Петар Занев в нецензурной форме выразил недовольство проведением в феврале четвертьфинального матча Кубка России против "Авангарда" (0:0, 6:7 – по пен.). Болгарину очень не понравилась холодная погода, что и зафиксировали работавшие на матче телекамеры.

"Как можно играть в футбол в минус 35, *****?" – сказал футболист.

Отметим, что матч в Перми проходил при температуре минус 14 градусов.