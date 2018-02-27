Петар Занев: "Как можно играть в футбол в -35, *****?"

Капитан "Амкара" Петар Занев в нецензурной форме выразил недовольство проведением в феврале четвертьфинального матча Кубка России против "Авангарда" (0:0, 6:7 – по пен.). Болгарину очень не понравилась холодная погода, что и зафиксировали работавшие на матче телекамеры.
"Как можно играть в футбол в минус 35, *****?" – сказал футболист.
Отметим, что матч в Перми проходил при температуре минус 14 градусов.
ABC13
Это Россия, мой друг, чего только у нас через одно место не делается
23:39 27 февраля
Filin63
Емли бы выйграли то не ныл бы.
22:01 27 февраля
Генерал 123
Не ту страну назвали Гондурасом
21:32 27 февраля
milanmilan
кубок отморозков
21:13 27 февраля
Thomas_Boy_
Бу-га-га! _________ Не Сиваш, а Чюрюк Денъиз.
21:10 27 февраля
King's Bounty RND
Thomas_Boy_ Серж в Крыму золото босиком выигрывал. На льду. Без мяча. Потому что иначе ему перевод в сельское хозяйство грозил. ________ Сер Гей это болотный Карбышев.
21:05 27 февраля
King's Bounty RND
Alukard1349 Завтра в Самаре ещё хуже будет.Спасибо мля Фурсенко Мудко и прочим дятлам ,которые перевели чемпионат на осень-весна.Собрать бы этих козлов и заставить в -20 поиграть ________________ Болотные черти раскачали тему. А остальные скулили как побитые шлюхи.
21:05 27 февраля
Alukard1349
Завтра в Самаре ещё хуже будет.Спасибо мля Фурсенко Мудко и прочим дятлам ,которые перевели чемпионат на осень-весна.Собрать бы этих козлов и заставить в -20 поиграть
21:00 27 февраля
Бу-га-га!
Thomas_Boy____ В кедах. И не на льду, а в Сиваше.
21:00 27 февраля
Jean4
"*** ***** ****** * ****** * -35, *****?", – сказал футболист.
21:00 27 февраля
Markonie
Кубок для галочки и отчетности. Тьфу. Кому он такой нужен?
20:45 27 февраля
Thomas_Boy_
Серж в Крыму золото босиком выигрывал. На льду. Без мяча. Потому что иначе ему перевод в сельское хозяйство грозил.
20:45 27 февраля
serzheo
Молча. Надеваешь кеды и вперед. Не нравится - шагом марш в сельское хозяйство.
20:43 27 февраля
karlikf1
Низкая температура сполна вам компенсируется высокими заработками. Будь уверен, что не то что в России, а во всём мире найдутся сотни миллинов желающих побегать на таком морозе два часа времени, за те деньги, которые вы получите за эту игру.
20:41 27 февраля
Thomas_Boy_
Фурсенко говорит: "Кому не нравится, идите в бизнес".
20:39 27 февраля
mmz
приехал !!! играй !!!!
20:37 27 февраля