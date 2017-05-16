Павлюченко дисквалифицирован на 4 матча Кубка России

Глава комитета по этике Семен Андреев сообщил об итогах очередного заседания, на котором были рассмотрены оскорбительные высказывания нападающего "Урала" Романа Павлюченко в адрес форварда "Локомотива" Ари после финала Кубка России (0:2). Экс-игрок сборной России оскорбил удаленного бразильца за его действия во время драки в конце матча.

– Принято решение в связи с допущенными нарушениями применить к Роману Павлюченко санкции в виде дисквалификации на 4 матча Кубка России (2 из них условно) и штрафа 20 тысяч рублей, – сказал Андреев. – Руководство "Урала" должно провести с игроком беседу, президенту клуба Григорию Иванову необходимо обсудить вопрос на общем собрании и принять меры, чтобы подобное не повторилось.

Также рассмотрели поведение форварда "Спартака" Георгия Мелкадзе. Учитывая, что клуб принял меры, а игрок принес извинения, игроку сделано замечание, хотя ему грозил штраф. Впрочем, мы понимаем, что суммы, предусмотренные регламентом, не столь значительные, как могли бы быть. К сожалению, строгих мер по таким случаям мы применять не можем. (Филипп ПАПЕНКОВ, Сергей АСТАХОВ)

Виталий Мутко: "Павлюченко нужно отвечать за свои слова"