Павел Врба: "Анжи" хочет пробиться в Кубке России как можно дальше"

Главный тренер "Анжи" Павел Врба отметил, что в первом тайме игры 5-го тура чемпионата России против "Спартака" (0:2) его подопечные показали футбол, который он хотел бы видеть от команды, сообщает клубная пресс-служба. Специалист также заявил, что в ближайшее время станет виден уровень махачкалинского коллектива.

– "Анжи" провел пять официальных матчей под вашим руководством. Какой из них вам понравился больше всех в плане содержания игры ваших подопечных?



– Может, это прозвучит несколько парадоксально, но наша игра в первом тайме матча со "Спартаком" была наиболее близка к тому, что я хотел бы видеть. Хотелось бы, чтобы команда играла в таком ключе не один тайм, а все 90 минут.

– У "Анжи" с учетом кубковой игры с "Мордовией" три подряд выездных матча. Это не тяжело в психологическом плане?



– Мы воспринимаем эту ситуацию как данность. Естественно, лучше было бы сейчас сыграть с "Оренбургом" дома. С другой стороны, четыре ближайшие игры (три выездные и домашняя с "Зенитом") ясно покажут наш нынешний уровень.

– Какие цели у "Анжи" в Кубке России?



– Мы получили качественное усиление в лице новобранцев. И наши амбиции соответственно выросли. Поэтому, естественно, хотели бы пробиться в этом турнире как можно дальше, и вообще – показать игру и результат, которых от нас в этом сезоне ждут наши болельщики.