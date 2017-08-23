Павел Рожков: "В Кубке России нет права на ошибку - каждый матч как последний"

Защитник "Енисея" Павел Рожков в преддверии матча 1/32 финала Кубка России против "Читы" отметил, что команду ждет непростая игра. Он также добавил, что в турнире нет права на ошибку.
– Путь в Кубке России мы начинаем с крепкой командой, которая по итогам прошлого сезона завоевала право выступать в ФНЛ, – приводит пресс-служба "Енисея" слова Рожкова. – В этом турнире права на ошибку нет – каждый матч как последний.
Матч между "Читой" и "Енисеем" пройдет сегодня и начнется в 12.30 по московскому времени.
День матча!– ФК "Енисей" (@FCEnisey) 23 августа 2017 г.
🏆 Кубок России
⚽ #ЧитаЕнисей
📍 "Локомотив", г. Чита
⌚ 16:30 (крск)
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