Павел Рожков: "В Кубке России нет права на ошибку - каждый матч как последний"

Защитник "Енисея" Павел Рожков в преддверии матча 1/32 финала Кубка России против "Читы" отметил, что команду ждет непростая игра. Он также добавил, что в турнире нет права на ошибку.

– Путь в Кубке России мы начинаем с крепкой командой, которая по итогам прошлого сезона завоевала право выступать в ФНЛ, – приводит пресс-служба "Енисея" слова Рожкова. – В этом турнире права на ошибку нет – каждый матч как последний.

Матч между "Читой" и "Енисеем" пройдет сегодня и начнется в 12.30 по московскому времени.