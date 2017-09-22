Павел Гусев: "Факел" старался, но "Амкар" - это команда РФПЛ"

Главный тренер "Факела" Павел Гусев после матча 1/16 финала Кубка России против "Амкара" (0:4) отметил, что на результате сказался более высокий класс соперника. По его словам, счет на табло не соответствует содержанию игры.

- Хотелось бы поздравить "Амкар" с победой и выходом в следующий этап турнира, - приводит пресс-служба "Факела" слова Гусева. - К сожалению, счет на табло, на мой взгляд, не совсем соответствует содержанию игры. Ребята старались. Но нужно объективно смотреть на вещи. Команда РФПЛ – это команда РФПЛ. Выше класс, исполнительское мастерство, организация во всех отношениях. Плюс мы наделали много ошибок, пропустив три мяча практически со стандартных положений.