Паредес не полетел на матч с "Волгарем", поскольку ему предоставлен отдых

Полузащитник "Зенита" Леандро Паредес не полетел на матч 1/16 финала Олимп-Кубка Росии против "Волгаря" по решению тренерского штаба. Как сообщает "РИА Новости", хавбеку был предоставлен отдых.

Вместо этого Паредес проведет автограф-сессию для болельщиков на стадионе "Санкт-Петербург", где будет организована трансляция встречи.

Матч "Волгарь" - "Зенит" пройдет в среду на астраханском стадионе "Центральный", начало - в 18.00 по московскому времени.