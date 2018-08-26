Орещук назвал "свиньей" болельщика "Спартака". В "Черноморце" проблема из-за твита

Болельщик "Спартака" Николай Сурин, известный как Коля Угодник, сделал фотографии поля Центрального стадиона в Новороссийске, где красно-белые через месяц будут играть с "Черноморцем" в матче 1/16 финала Кубка России. Он остался недоволен качеством газона на этой арене.

- Пользуясь случаем провел сегодня с утра инспекцию Центрального стадиона г. Новороссийска. Главное поле: тут и коровам покушать нечего, - написал Сурин в Твиттере.

Пользуясь случаем провел сегодня с утра инспекцию Центрального стадиона г. Новороссийска.

Главное поле: тут и коровам покушать нечего :) pic.twitter.com/UXof8LK6ug – Угодник (@UgodnikOnTour) 26 августа 2018 г.

В переписку с Суриным вступил известный агент и экс-игрок "Черноморца" Роман Орещук, отметивший, что его твит вызвал "нехилые разборки в клубе".

- Вот и пытаюсь я вас вывести на чистую воду, чтобы доказать, что нельзя убирать этого человека. Разборки нехилые в клубе вы заварили, - ответил Сурину Орещук.

Поверьте и очень многих. А кое кто и работы в понедельник из за ваших шуток может лечится. Вот и пытаюсь я вас вывести на чистую воду, что бы доказать что нельзя убирать этого человека. Разборки не хилые в клубе вы заварили. https://t.co/7t0STsEyWJ – Орещук Роман (@papanin02) 26 августа 2018 г.

Кроме того, Орещук назвал Сурина "свиньей".

А вот за это оторванное кресло лично с тебя спросим. Каждому кассиру и охраннику раздам это фото с креслом. Или обосрёшься приехать Херой??? https://t.co/J3K87yiX58 – Орещук Роман (@papanin02) 26 августа 2018 г.

Впоследствии переписка перетекла в конструктивное русло. Стороны среди прочего согласились, что через месяц поле в южном городе должно быть в нормальном состоянии.

"Спартак" сыграет с "Черноморцем" 26 сентября.

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