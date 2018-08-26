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Орещук назвал "свиньей" болельщика "Спартака". В "Черноморце" проблема из-за твита

Ответ ОРЕЩУКА.
Ответ ОРЕЩУКА.

Болельщик "Спартака" Николай Сурин, известный как Коля Угодник, сделал фотографии поля Центрального стадиона в Новороссийске, где красно-белые через месяц будут играть с "Черноморцем" в матче 1/16 финала Кубка России. Он остался недоволен качеством газона на этой арене.

Пользуясь случаем провел сегодня с утра инспекцию Центрального стадиона г. Новороссийска. Главное поле: тут и коровам покушать нечего, - написал Сурин в Твиттере.

В переписку с Суриным вступил известный агент и экс-игрок "Черноморца" Роман Орещук, отметивший, что его твит вызвал "нехилые разборки в клубе".

Вот и пытаюсь я вас вывести на чистую воду, чтобы доказать, что нельзя убирать этого человека. Разборки нехилые в клубе вы заварили, - ответил Сурину Орещук.

Кроме того, Орещук назвал Сурина "свиньей". 

Впоследствии переписка перетекла в конструктивное русло. Стороны среди прочего согласились, что через месяц поле в южном городе должно быть в нормальном состоянии.

"Спартак" сыграет с "Черноморцем" 26 сентября. 

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