"Оренбург" победил "Волгарь" и сыграет с "Краснодаром" в Кубке России

"Оренбург" на выезде обыграл астраханский "Волгарь" в матче 1/16 финала Кубка России. Единственный мяч забил Саная на 80-й минуте. В следующей стадии "Оренбург" сыграет с "Краснодаром".
Кубок России
1/16 финала
"Волгарь" (Астрахань) – "Оренбург" – 0:1 (0:0)
Гол: Саная, 80
"Волгарь": Бучнев, Жестоков, Зуйков, Зарипов, Стешин, Дышеков, Яковлев (Радченко, 72), Кабутов, Скворцов, Жабкин (Плиев, 33), Машуков.
"Оренбург": Гутор, Ойеволе, Полуяхтов, Георгиев, Афонин, Коронов, Кацалапов, Нехайчик, Жунич, Бамба, Саная.
Предупреждения: Зуйков, 7. Машуков, 15. Полуяхтов, 37.
Удаление: Зуйков (Волгарь), 29.
Судья: Федотов (Москва).
21 сентября. Астрахань. Стадион "Центральный".