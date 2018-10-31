"Оренбург" обыграл "Тюмень" в кубковом матче

"Оренбург" с минимальным счетом обыграл "Тюмень" в матче 1/8 финала Олимп-Кубка России. Единственный гол с пенальти забил Алексей Сутормин.

В 1/4 финала "Оренбург" встретится с победителем пары "Арсенал" - "Ахмат".

Олимп - Кубок России

1/8 финала

"Оренбург" - "Тюмень" - 1:0 (1:0)

Гол: Сутормин, 32 - с пенальти.

"Оренбург": Довбня, Андреев, Сиваков, Терехов, Бегич, Чиркин, Кулишев (Рикарду Алвеш, 68), Сутормин, Мишкич, Чуканов, Галаджан (Маляров, 74).

"Тюмень": Обухов, Столяренко, Васиев, Хайманов, Коронов (Теленков, 46), Парняков (Лешонок, 69), Рябокобыленко, Чудин, Леонтьев, Глухов (Карпов, 56), Вотинов.

Предупреждения: Обухов, 31. Галаджан, 39. Кулишев, 55. Сутормин, 90+2.

Судьи: Москалев (Воронеж). Болотенков (Москва), Ширяев (Ставрополь).

31 октября. Оренбург. Стадион "Газовик".

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