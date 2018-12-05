Олимп-Кубок России. 1/4 финала. Первые матчи

Первые матчи – в ноябре и декабре 2018 года, ответные – в феврале 2019-го.

"Оренбург" – "Арсенал" (Тула) – 2:4 (1:2)

Голы: Кангва, 7 (0:1). Кангва, 21 (0:2). Бегич, 41 (1:2). Комбаров, 62 (1:3). Деспотович, 79 (2:3). Джорджевич, 90+5 (2:4).

"Оренбург": Руденко, Малых, Терехов, Шахов, Ойеволе, Бегич, Маляров, Сутормин, Мишкич (Чиркин, 46), Рикарду Алвеш (Чуканов, 82), Козлов (Деспотович, 57).

"Арсенал" (Тула): Левашов, Комбаров, Григалава, Беляев, Альварес, Кадири, Горбатенко, Ткачев (Костадинов, 78), Бакаев (Мирзов, 69), Кангва, Ожегович (Джорджевич, 80).

Предупреждения: Сутормин, 18. Ожегович, 29. Бегич, 90. Терехов, 90. Левашов, 90+5.

Судьи: Матюнин. Елеференко, Шаламберидзе (все – Москва).

28 ноября. Оренбург. Стадион "Газовик".

"Спартак" (Москва) - "Урал" (Екатеринбург) - 1:1 (0:0)

Голы: Ханни, 48 (1:0). Ильин, 67 (1:1).

"Спартак" (Москва): Максименко, Рассказов, Кутепов, Джикия, Комбаров (Ташаев, 81), Мельгарехо (Педро Роша, 71), Глушаков, Тимофеев (Попов, 65), Ханни, Зе Луиш, Луиз Адриану.

"Урал" (Екатеринбург): Годзюр, Кулаков, Ароян, Брызгалов, Меркулов, Димитров, Бавин, Егорычев (Жигулев, 68), Бикфалви, Эль-Кабир, Ильин (Панюков, 85).

Предупреждения: Бавин, 13. Кутепов, 21. Комбаров, 40. Егорычев, 53. Глушаков, 55. Эль-Кабир, 90+2.

Судьи: Казарцев (Санкт-Петербург). Березнев (Ростов-на-Дону), Стипиди (Краснодар).

5 декабря. Москва. Стадион "Открытие Арена".

"Краснодар" - "Ростов" (Ростов-на-Дону) - 2:2 (2:1)

Голы: Игнатьев, 17 (1:0). Куэва, 31 (2:0). Скопинцев, 40 (2:1). Гацкан, 89 (2:2).

"Краснодар": Крицюк, Стоцкий, Фьолусон, Мартынович, Рамирес, Каборе, Газинский (Голубев, 46), Уткин (Сулейманов, 71), Куэва, Классон (Перейра, 70), Игнатьев.

"Ростов" (Ростов-на-Дону): Песьяков, Вилюш, Хаджикадунич, Ингасон, Паршивлюк, Салетрос, Юсупов, Маер (Гацкан, 63), Скопинцев, Ионов (Зуев, 45+1), Кьяртанссон (Шомуродов, 78).

Предупреждения: Зуев, 56. Маер, 57.

Судьи: Турбин (Дмитров). Болотенков (Москва), Миневич (Смоленск).

5 декабря. Краснодар. Стадион "Краснодар".

"Локомотив" (Москва) - "Рубин" (Казань) - 1:0 (0:0)

Гол: Чорлука, 54.

"Локомотив" (Москва): Гильерме, Чорлука, Кверквелия, Хеведес, Ротенберг (Жемалетдинов, 16), Тарасов, Крыховяк, Ал.Миранчук (Ант.Миранчук, 46), Фернандеш (Денисов, 89), Лысов, Эдер.

"Рубин" (Казань): Бабурин, Устинов, Уремович, Сесар Навас, Сорокин, Калинин, Гранат, Подберезкин (Полоз, 20), Могилевец, Байрамян, Азмун.

Предупреждение: Сесар Навас, 45+3.

Судьи: Волошин (Смоленск). Ширяев (Ставрополь), Воронцов (Ярославль).

5 декабря. Москва. Стадион "РЖД Арена".

Ответные матчи – 23 и 24 февраля 2019 года на полях команд, указанных в парах вторыми.

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