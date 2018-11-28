Олимп-Кубок России. 1/4 финала. Первые матчи

Первые матчи – в ноябре и декабре 2018 года, ответные – в феврале 2019-го.
28 ноября. Оренбург. Стадион "Геолог". 16.00 (время московское)
5 декабря. Москва. Стадион "Открытие Арена". 19.30.
5 декабря. Краснодар. Стадион "Краснодар". 19.30.
5 декабря. Москва. Стадион "РЖД Арена". 19.30.
Ответные матчи – 23 и 24 февраля 2019 года на полях команд, указанных в парах вторыми.
Олимп-Кубок России. Сетка турнира, расписание и результаты матчей
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