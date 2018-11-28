Олимп-Кубок России. 1/4 финала. Первые матчи

Первые матчи – в ноябре и декабре 2018 года, ответные – в феврале 2019-го.

"Оренбург" – "Арсенал"

28 ноября. Оренбург. Стадион "Геолог". 16.00 (время московское)

"Спартак" – "Урал"

5 декабря. Москва. Стадион "Открытие Арена". 19.30.

"Краснодар" – "Ростов"

5 декабря. Краснодар. Стадион "Краснодар". 19.30.

"Локомотив" – "Рубин"

5 декабря. Москва. Стадион "РЖД Арена". 19.30.

Ответные матчи – 23 и 24 февраля 2019 года на полях команд, указанных в парах вторыми.

Олимп-Кубок России. Сетка турнира, расписание и результаты матчей