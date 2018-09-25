Олимп-Кубок России. 1/16 финала. Все матчи

Сегодня пройдут два матча 1/16 финала Олимп-Кубка России. С этой стадии стартуют команды премьер-лиги.

"Оренбург" в Барнауле сыграет с местным "Динамо", а "Урал" наведается в гости к нижнекамскому "Нефтехимику".

"Динамо" (Барнаул) – "Оренбург"

Судьи: Турбин (Дмитров). Сафьян (Москва), Ковалев (Реутов).

25 сентября. Барнаул. Стадион "Динамо".

"Нефтехимик" (Нижнекамск) – "Урал" (Екатеринбург)

Судьи: Низовцев (Нижний Новгород). Болотенков (Москва), Архипов (Ульяновск).

25 сентября. Нижнекамск. Стадион "Нефтехимик".

"Сахалин" (Южно-Сахалинск) – " Арсенал" (Тула)

Судьи: Шадыханов. Березнов, Приходько (все – Москва).

26 сентября. Томск. Стадион "Темп".

"СКА-Хабаровск" (Хабаровск) – "Ахмат" (Грозный)

Судьи: Москалев (Воронеж). Воронцов, Глот (оба – Ярославль).

26 сентября. Хабаровск. Стадион им. Ленина.

"Сызрань-2003" (Сызрань) – "Ростов" (Ростов-на-Дону)

Судьи: Сараев (Санкт-Петербург). Деушев (Москва), Колосков (Уфа).

26 сентября. Сызрань. Стадион "СК Кристалл".

"Луки-Энергия" (Великие Луки) – "Енисей" (Красноярск)

Судьи: Казарцев (Санкт-Петербург). Жвакин (Ленинградская область), Семенов (Гатчина).

26 сентября. Великие Луки. Стадион "Экспресс".

"Волгарь" (Астрахань) – "Зенит" (Санкт-Петербург)

Судьи: Сухой (Люберцы). Мурашов (Москва), Богданов (Верея).

26 сентября. Астрахань. Стадион "Центральный".

"Черноморец" (Новороссийск) – "Спартак" (Москва)

Судьи: Левников (Санкт-Петербург). Ширяев (Ставрополь), Назаров (Невинномысск).

26 сентября. Новороссийск. Стадион "Центральный (Труд)".

"Чайка" (Песчанокопское) – "Анжи" (Махачкала)

Судьи: Сельдяков (Балашиха). Гурбанов (Краснодар), Бочков (Сочи).

26 сентября. Песчанокопское. Стадион "им. И.П. Чайки".

"Нижний Новгород" – "Уфа"

Судьи: Федотов (Москва). Серебряков (Химки), Линкин (Воронеж).

26 сентября. Нижний Новгород. Стадион "Нижний Новгород".

"Химки" – "Рубин" (Казань)

Судьи: Сиденков (Санкт-Петербург). Кобзев (Москва), Петросян (Ростов-на-Дону).

26 сентября. Химки. Стадион "Арена Химки".

"Торпедо " (Москва) – "Динамо" (Москва)

Судьи: Еськов. Калугин, Чельцов (все – Москва).

26 сентября. Москва. Стадион ""Торпедо" им. Э. А. Стрельцова".

"Балтика" (Калининград) – "Локомотив" (Москва)

Судьи: Амелин (Тула). Большаков, Милюченко (оба – Санкт-Петербург).

26 сентября. Калининград. Стадион "Калининград".

"Авангард" (Курск) – "Краснодар"

Судьи: Васильев (Ижевск). Елеференко (Москва), Петросян (Бронницы).

27 сентября. Курск. Стадион "Трудовые резервы".

"Тамбов" – "Крылья Советов" (Самара)

Судьи: Волошин (Смоленск). Сейфетдинов (Казань), Зайнагутдинов (Уфа).

27 сентября. Тамбов. Стадион "Спартак".

"Тюмень" – ЦСКА

10 октября. Тюмень. Стадион "Геолог".

Олимп-Кубок России: результаты матчей и календарь игр