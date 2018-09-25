Олимп-Кубок России. 1/16 финала. Все матчи

Сегодня пройдут два матча 1/16 финала Олимп-Кубка России. С этой стадии стартуют команды премьер-лиги.
"Оренбург" в Барнауле сыграет с местным "Динамо", а "Урал" наведается в гости к нижнекамскому "Нефтехимику".
"Динамо" (Барнаул) – "Оренбург"
Судьи: Турбин (Дмитров). Сафьян (Москва), Ковалев (Реутов).
25 сентября. Барнаул. Стадион "Динамо".
"Нефтехимик" (Нижнекамск) – "Урал" (Екатеринбург)
Судьи: Низовцев (Нижний Новгород). Болотенков (Москва), Архипов (Ульяновск).
25 сентября. Нижнекамск. Стадион "Нефтехимик".
"Сахалин" (Южно-Сахалинск) – " Арсенал" (Тула)
Судьи: Шадыханов. Березнов, Приходько (все – Москва).
26 сентября. Томск. Стадион "Темп".
"СКА-Хабаровск" (Хабаровск) – "Ахмат" (Грозный)
Судьи: Москалев (Воронеж). Воронцов, Глот (оба – Ярославль).
26 сентября. Хабаровск. Стадион им. Ленина.
"Сызрань-2003" (Сызрань) – "Ростов" (Ростов-на-Дону)
Судьи: Сараев (Санкт-Петербург). Деушев (Москва), Колосков (Уфа).
26 сентября. Сызрань. Стадион "СК Кристалл".
"Луки-Энергия" (Великие Луки) – "Енисей" (Красноярск)
Судьи: Казарцев (Санкт-Петербург). Жвакин (Ленинградская область), Семенов (Гатчина).
26 сентября. Великие Луки. Стадион "Экспресс".
"Волгарь" (Астрахань) – "Зенит" (Санкт-Петербург)
Судьи: Сухой (Люберцы). Мурашов (Москва), Богданов (Верея).
26 сентября. Астрахань. Стадион "Центральный".
"Черноморец" (Новороссийск) – "Спартак" (Москва)
Судьи: Левников (Санкт-Петербург). Ширяев (Ставрополь), Назаров (Невинномысск).
26 сентября. Новороссийск. Стадион "Центральный (Труд)".
"Чайка" (Песчанокопское) – "Анжи" (Махачкала)
Судьи: Сельдяков (Балашиха). Гурбанов (Краснодар), Бочков (Сочи).
26 сентября. Песчанокопское. Стадион "им. И.П. Чайки".
"Нижний Новгород" – "Уфа"
Судьи: Федотов (Москва). Серебряков (Химки), Линкин (Воронеж).
26 сентября. Нижний Новгород. Стадион "Нижний Новгород".
"Химки" – "Рубин" (Казань)
Судьи: Сиденков (Санкт-Петербург). Кобзев (Москва), Петросян (Ростов-на-Дону).
26 сентября. Химки. Стадион "Арена Химки".
"Торпедо " (Москва) – "Динамо" (Москва)
Судьи: Еськов. Калугин, Чельцов (все – Москва).
26 сентября. Москва. Стадион ""Торпедо" им. Э. А. Стрельцова".
"Балтика" (Калининград) – "Локомотив" (Москва)
Судьи: Амелин (Тула). Большаков, Милюченко (оба – Санкт-Петербург).
26 сентября. Калининград. Стадион "Калининград".
"Авангард" (Курск) – "Краснодар"
Судьи: Васильев (Ижевск). Елеференко (Москва), Петросян (Бронницы).
27 сентября. Курск. Стадион "Трудовые резервы".
"Тамбов" – "Крылья Советов" (Самара)
Судьи: Волошин (Смоленск). Сейфетдинов (Казань), Зайнагутдинов (Уфа).
27 сентября. Тамбов. Стадион "Спартак".
"Тюмень" – ЦСКА
10 октября. Тюмень. Стадион "Геолог".