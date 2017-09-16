Олег Власов: "В кубковом матче вновь постараюсь забить "Зениту"

Полузащитник питерского "Динамо" Олег Власов отметил, что с нетерпением ждет игры 1/16 финала Кубка России против "Зенита", информирует пресс-служба сине-бело-голубых. Хавбек подчеркнул, что глобальной принципиальности предстоящий поединок с экс-клубом не несет.

– Чего ждете от ленинградского дерби?

– Это будет хороший матч. Очень хочется сыграть в нем, причем удачно.



– Лично для вас встреча с бывшей командой станет принципиальной?

– Глобальной принципиальности здесь нет. Но у "Зенита" очень сильная команда, против таких играть всегда интересно. Это и есть мотивация.



– Матч пройдет на арене "Санкт-Петербург", соберется очень много зрителей, и для вашей команды эта ситуация непривычна. Насколько вы к этому готовы?

– Будет непривычно, но одновременно и здорово. Сыграть с сильной командой на шикарном стадионе – все в "Динамо" этого ждут. К тому же обещают много болельщиков на трибунах, для наших ребят это очень интересно. А насколько тяжело придется, будет видно уже во время игры. Уверен, когда наши футболисты выйдут на поле, ничего страшного ни с кем не произойдет.



– Вы забивали своему родному клубу будучи игроком "Мордовии". Намерены повторить успех уже в составе петербургского "Динамо"?

– Конечно, постараюсь в этом матче отличиться. Если это получится, будет очень здорово.



– Кто из ваших родных и друзей собирается на этот матч?

– На стадион придет семья – жена с двумя детьми. Это моя главная поддержка. Друзья тоже собираются пойти.

Напомним, что матч "Динамо" СПб – "Зенит" состоится 21 сентября и начнется в 20.00 по московскому времени.