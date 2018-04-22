Олег Романцев: "Разве один Глушаков игру проиграл? Провалила вся команда"

Бывший главный тренер "Спартака" Олег Романцев не считает Дениса Глушакова единственным виновником вылета красно-белых из Кубка России. В полуфинале турнира против "Тосно" капитан красно-белых не реализовал два верных момента и не забил решающий пенальти.

– А как бы отреагировал тренер Романцев, если бы его ведущий футболист двумя такими ляпами загубил верную игру?

– После матча к нему первому подошел бы в раздевалке, похлопал бы по плечу, поддержал – держись, друг в футбольной жизни все случается. А потом, разве один Глушаков игру проиграл? Провалила вся команда. Фамилии назвать?

– А Каррера на пресс-конференции сказал, что команда играла хорошо.

– Молодец. Железные нервы!

– Помниться в вашей тренерской карьере были ситуации и драматичней?

– Одна история с Александром Филимоновым чего стоит! В той встрече с Украиной, когда решалась судьба путевки в европейский финал, за две минуты до конца, Сашка совершил дикую ошибку. И разом перечеркнул все шесть предыдущих побед в группе. Вот это был удар! Но никто ему в раздевалке слова не сказал. Да и болельщики отнеслись с пониманием, хотя знаю, многие из них плакали. И уже на следующей игре "Спартака" вывесили баннер – "Саша, мы с тобой!" (Александр ЛЬВОВ)

Полная версия интервью с Романцевым – в ближайшее время на сайте "СЭ"