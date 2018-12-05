Олег Кононов: "Тяжело строить центральную зону, когда нет Зобнина"

Главный тренер "Спартака" Олег Кононов обяснил выбор состава на первый матч четвертьфинала Олимп-Кубка России против "Урала" (1:1).

– Почему играл Тимофеев? Кажется, он проваливает уже вторую игру.

– Тяжело делать выбор в этой зоне, у нас нет Романа Зобнина, – заявил Кононов. – Есть молодой Михаил Игнатов, который тренируется, но функциональное состояние у него оставляет желать лучшего. На сегодняшнюю игру я выбрал Артема Тимофеева в силу того, что футболист хорошо себя показывает в матчах и тренировках. Не так плохо, как вы его расписываете. Я попробовал Ивелина Попова сегодня там, что будет завтра или через два дня – посмотрим. На данный момент футболист провел две игры. Я также недоволен его действиями, как и он сам.

– Где вы видите место Зобнина? Если мечтать, что у вас все здоровы. Если Глушаков и Фернанду в середине, слева Мельгарехо…

– А справа? Вот справа и есть Зобнин. Это если помечтать. Но если бы все были здоровы, "Спартак" играл бы в другую схему. (Александр Рогулев)

Ответный матч четвертьфинала пройдет 24 февраля в Екатеринбурге.