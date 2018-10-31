Олег Кононов: "Арсенал" выиграл за счет характера"

Главный тренер тульского "Арсенала" Олег Кононов после победы над "Ахматом" (2:0) в матче 1/8 финала Олимп-Кубка России отметил, что игры в Грозном всегда складываются сложно. Он подчеркнул, что туляки воспользовались немногочисленными моментами у ворот соперника.

- Выиграли за счет характера, - сказал Кононов. - Очень важный фактор кубковых игр - желание, характер. Это самое главное. Плюс, понимали, что будет сложно - на "Ахмат Арене", с "Ахматом" всегда сложно.

Конечно, уступили во владении мячом, было много брака, но выиграли в организации игры, в отборе мяча. Плюс, я уже сказал - в характере. Два раза убежали и забили голы. Использовали свои немногочисленные моменты. Конечно, довольны, что выиграли и идем дальше. (Андрей Михайлов)