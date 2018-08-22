"Нижний Новгород" обыграл "Челябинск" в Кубке России

"Нижний Новгород" с минимальным счетом обыграл "Челябинск" (1:0) в матче 1/32 финала Кубка России. Единственный гол забил хавбек Дану Спэтару с пенальти.
Кубок России
1/32 финала
"Челябинск" - "Нижний Новгород" - 0:1 (0:0)
Гол: Спэтару, 61 - с пенальти.
Нереализованный пенальти: Игнатьев (Челябинск), 75 (вратарь)
"Челябинск" (Челябинск): Новиков, Курышев, Коркин, Байтуков, Игнатьев, Белов, Крыжевских, Дубровский (Пипо, 86), Печенкин, Румянцев, Бирюков.
"Нижний Новгород" (Нижний Новгород): Анисимов, Абрамов, Бочаров, Гогличидзе, Семейкин, Хрипков (Фомин, 58), Хайруллов (Абазов, 66), Нежелев, Скворцов, Палиенко, Игнатович (Спэтару, 70).
Предупреждения: Румянцев, 36. Фомин, 49. Пипо, 90. Бирюков, 90.
Удаление: Крыжевских (Челябинск), 54.
Судья: Зияков (Набережные Челны).
22 августа. Челябинск. Стадион "Центральный".