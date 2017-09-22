Николай Писарев: "Есть вопросы по судейству, "Олимпиец" должен был обыграть "Уфу" в основное время"

Главный тренер "Олимпийца" Николай Писарев после матча 1/16 финала Кубка России против "Уфы" (1:1, 4:1 по пенальти) отметил, что в российском футболе необходимы видеоповторы. У наставника нижегородцев возникли вопросы к арбитру этой встречи.

- Команды премьер-лиги по-разному отнеслись к Кубку, - приводит пресс-служба "Олимпийца" слова Писарева. - Уфимцы провели приличную ротацию состава, но, тем не менее, сегодня мы обыграли достойного соперника, с чем и хочу поздравить команду. Мы тоже произвели изменения в составе, держа в уме игру в Питере через два дня с "Зенитом-2", который к тому же отдыхал, не принимая участие в розыгрыше Кубка России.

По игре… Считаю, что мы должны были выигрывать в основное время. По судейству есть вопросы сразу по нескольким эпизодам. Так что я буду ждать видеоповторы в российском футболе! Это недорого, на самом деле.

Мы с тренером вратарей Александром Гутеевым решили, что Анисимов будет не только отражать, но и бить пенальти. Артур был готов к этому. Он - молодец! Здорово забил!