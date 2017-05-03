Николай Наумов: "Ари и Фарфан должны были сдержать свои эмоции"

Бывший президент "Локомотива" Николай Наумов считает, что игроки московской команды Ари и Джеферссон Фарфан должны были быть более сдержанными в концовке финального матча Кубка России против "Урала" (2:0). В решающем матче турнира "Локомотив" выиграл у "Урала" (2:0), при этом уже в компенсированное время были удалены четыре футболиста за драку.

– Драка немного омрачила впечатления, – приводит ТАСС слова Наумова. – Конечно, надо сдерживать свои эмоции и Ари, и Фарфану, и уральским футболистам, и Артему Фидлеру с Мануэлем Фернандешем, которые начали. Тем не менее, я думаю, главное, что была хорошая игра, настоящий кубковый матч. Такие эмоции бывают, но все молодые и горячие – что теперь делать?

"Локомотив" победил в финальном матче "Урал" со счетом 2:0 благодаря голам Игоря Денисова и Алексея Миранчука. Этот трофей стал седьмым в истории клуба и пятым для главного тренера железнодорожников Юрия Семина. "СЭ" вел трансляцию матча "Локомотив" – "Урал".