Николай Димитров: "Локомотив" фаворит в финале Кубка России только на бумаге"

Полузащитник "Урала" Николай Димитров подчеркнул в интервью "Известиям", что не считает "Локомотив" фаворитом в предстоящем финале Кубка России. Игра состоится 2 мая в Сочи на стадионе "Фишт".

– Какой настрой у "Урала" перед финалом с учетом того, что фаворитом встречи считается "Локомотив"?

– Наши соперники фавориты только на бумаге. Считаю, что в финальных играх вообще нет как такого фаворита или аутсайдера. Конечно, мы очень хотим добиться успеха для себя, для клуба и для всего города. Это может стать историческим достижением. И мы сделаем всё, чтобы привести кубок в Екатеринбург.

– Победа в Кубке России может гарантировать "Уралу" попадание в Лигу Европы. Думаете, команда уже готова к такому вызову?

– Безусловно, мы все мечтаем попробовать свои силы в Европе. Это будет новым опытом для нас, матчи на международной арене всегда помогают игрокам обрести уверенность.