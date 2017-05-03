Никита Симонян: "В ситуации с дракой отмечу Гильерме, который успокаивал Ари"

Первый вице-президент РФС Никита Симонян заявил, что "Локомотив" заслуженно выиграл финал Кубка России. Симонян также отметил Юрия Семина, который сумел мобилизовать команду на матч с "Уралом" после двух поражений в чемпионате.

В решающем матче турнира "Локомотив" выиграл у "Урала" (2:0), при этом уже в компенсированное время были удалены четыре футболиста за драку.

– Победа "Локомотива" заслуженная, – говорит Симонян. – Юрий Семин сумел после двух поражений в чемпионате мобилизовать своих футболистов на финальный матч. Что касается "Урала", то о причинах такой игры знает Александр Тарханов. Но команда выглядела менее привлекательно в части ведения игры. Может, это "вина" "Локомотива".

– Ждали большего от "Урала"?

– Вот именно, что ждал большего, но "Локомотив" ведь не впервые завоевывает кубок. А у екатеринбуржцев был шанс войти в историю, выиграв трофей. Эту команду надо поблагодарить, она прошла такой путь до финала. В дальнейшем надо стремиться к завоеванию трофеев. "Урал" – симпатичная команда. Нужно не вешать нос и двигаться дальше.

– Концовка не подпортила впечатление от матча?

– Всякое бывает. Немножко эмоции перехлестнули. В этой ситуации я бы отметил Гильерме. Он просто молодец, потому что взял этого забияку Ари и уводил его с поля, успокаивая. В конце концов, думаю, он его успокоил. В каждой команде должны быть такие футболисты, у которых эмоции не перехлестывают через край, как это случилось с теми игроками, которые ввязались в драку. Гильерме был одним из тех, кто пытался всех успокоить. Он оказался самым хладнокровным игроком на поле.

"Локомотив" победил в финальном матче "Урал" со счетом 2:0 благодаря голам Игоря Денисова и Алексея Миранчука. Этот трофей стал седьмым в истории клуба и пятым для главного тренера железнодорожников Юрия Семина. "СЭ" вел трансляцию матча "Локомотив" – "Урал". (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)