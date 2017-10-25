Никита Чичерин: "Енисей" готовится к тяжелой игре против "Луча-Энергии", во Владивостоке всегда непросто"

Защитник "Енисея" Никита Чичерин в преддверии матча 1/8 финала Кубка России против "Луча-Энергии" отметил, что команду ждет непростая игра. Он также добавил, что разница между встречами в разных турнирах не особо ощущается.
– "Енисей" – лидер ФНЛ, "Луч-Энергия" – аутсайдер. Вас можно назвать фаворитом в матче?
- Кубок России – это другой турнир, здесь каждый матч как последняя битва. Нам предстоит непростая игра, тяжелый выезд, – приводит официальный сайт "Енисея" слова Чичерина. - Во Владивостоке всегда непросто – часовой пояс, климат, плюс "Луч" играет при своих болельщиках. Мы готовимся к непростой, тяжелой игре.
– Насколько тяжело переключаться между турнирами?
– Если честно, то это не ощущается. Недавно мы сыграли матч с "Шинником", выиграли, теперь на хорошей ноте готовимся к кубковой игре. В этом турнире мы идем от игре к игре, с задачей выигрывать в каждом матче.
– Команда чувствует усталость?
– Безусловно, физическая усталость накапливается, но она не связана с предыдущей игрой. ФНЛ – сам по себе тяжелый турнир, много игр, перелетов. Но есть тренировочный процесс, восстановление – это помогает.
Матч "Луч-Энергия" – "Енисей" состоится сегодня и начнется в 12.00 по московскому времени.
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