Нетфуллин - в основе "Авангарда" на матч против ЦСКА

Тренерский штаб "Авангарда" объявил состав на матч 1/16 финала Кубка России против ЦСКА. С первых минут в составе команды из Курска сыграет бывший полузащитник армейцев Равиль Нетфуллин.
Полностью состав "Авангарда" выглядит следующим образом:
Саутин - Никитин, Дашаев, Концедалов, Багаев - Коробов, Войнов, Гурфов, Нетфуллин, Альшин, Аппаев.
Напомним, матч "Авангард" - ЦСКА состоится сегодня. Начало игры - 17.00 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.
craped
Схема у Авангарда 4-6-0?
16:42