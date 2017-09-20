Нетфуллин - в основе "Авангарда" на матч против ЦСКА

Тренерский штаб "Авангарда" объявил состав на матч 1/16 финала Кубка России против ЦСКА. С первых минут в составе команды из Курска сыграет бывший полузащитник армейцев Равиль Нетфуллин.

Полностью состав "Авангарда" выглядит следующим образом:

Саутин - Никитин, Дашаев, Концедалов, Багаев - Коробов, Войнов, Гурфов, Нетфуллин, Альшин, Аппаев.

Напомним, матч "Авангард" - ЦСКА состоится сегодня. Начало игры - 17.00 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.

1/16 финала Кубка России. LIVE!