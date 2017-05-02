Неманья Пейчинович: "Игрокам "Урала" надо быть профессионалами"

Защитник "Локомотива" Неманья Пейчинович после победы в финале Кубка России над "Уралом" (2:0) заявил, что игрокам соперника нужно было вести себя профессиональней и не позволять начинать драку на поле. Напомним, что в конце матча между игроками произошла массовая драка, по итогам которой были удалены четыре игрока.

– Игроки "Урала" стали нервничать в конце, но так делать нельзя, – цитирует ТАСС Пейчиновича. – Надо быть профессионалами, спортсменами, драка на поле не нужна.

Все очень рады и счастливы, ведь два раза за три года победить в Кубке России – это большой успех. Сезон идет не так, как хотим, но сегодня мы выиграли Кубок России, поэтому хочу поздравить самых лучших болельщиков в России – наших, спасибо им за поддержку.

Трансляция матча "Урал" – "Локомотив" //

Финал Кубка России закончился массовой дракой