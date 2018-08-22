"Нефтехимик" вырвал победу у "Мордовии" в Кубке России

"Нефтехимик" вышел в 1/16 финала Кубка России. Нижнекамцы победили "Мордовию", забив единственный мяч на 88-й минуте.
Кубок России
1/32 финала
"Нефтехимик" (Нижнекамск) - "Мордовия" (Саранск) - 1:0 (0:0)
Гол: Гриднев, 88.
"Нефтехимик": Трунин, А.Киреев, Куликов, Потапов, Захаров, Красильниченко, Гриднев, Шадрин, Фатихов, Бабырь, Гилязетдинов.
"Мордовия": Кобзев, Лебедев, Климов, Багаев, Деревягин, И.Киреев, Петров, Адаев, Орлов, Дворецков, Маркин.
Судья: ЧЕМБУЛАТОВ (Кострома).
22 августа. Нижнекамск. Стадион "Нефтехимик".
Дополнительная информация
https://www.sport-express.ru/football/L/russia/cup/2018-2019/32/