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"Нефтехимик" вырвал победу у "Мордовии" в Кубке России


"Нефтехимик" вышел в 1/16 финала Кубка России. Нижнекамцы победили "Мордовию", забив единственный мяч на 88-й минуте.

Кубок России

1/32 финала 

"Нефтехимик" (Нижнекамск) - "Мордовия" (Саранск) - 1:0 (0:0)

Гол: Гриднев, 88. 

"Нефтехимик": Трунин, А.Киреев, Куликов, Потапов, Захаров, Красильниченко, Гриднев, Шадрин, Фатихов, Бабырь, Гилязетдинов.

"Мордовия": Кобзев, Лебедев, Климов, Багаев, Деревягин, И.Киреев, Петров, Адаев, Орлов, Дворецков, Маркин.

Судья: ЧЕМБУЛАТОВ (Кострома).

22 августа. Нижнекамск. Стадион "Нефтехимик".

Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/football/L/russia/cup/2018-2019/32/

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