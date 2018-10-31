"Не верю!" Черышев - о незасчитанном голе "Урала" в ворота "Нижнего Новгорода"

Главный тренер "Нижнего Новгорода" Дмитрий Черышев заявил, что мяч не мог влететь в ворота его команды в концовке основного времени матча 1/8 финала Олимп-Кубка России против "Урала". На 83-й минуте мяч ударился в перекладину, затем о землю и вылетел в поле.

- С вашей скамейки было заметно, что на 83-й минуте "Урал" забил гол, который судья не увидел?

- (смеется) Если бы у меня был такой обзор. Ну давайте возьмем траекторию мяча. Он попадает с эффектом... Случайный удар получился в ворота. Даже если он попадает в штангу, катится туда вдаль... Вот скажите мне: мог он туда зайти с эффектом или нет? Сорок сантиметров - это вот столько (показывает). Мог мяч туда зайти вот на столько?

- Да!

- Не верю! Не верю!

В это время представитель "Урала" пытался показать Черышеву видео на смартфоне.

- Да я не буду смотреть, я потом посмотрю с другого... Не верю!.

Незасчитанный мяч не повлиял на итог встречи - "Урал" дожал соперника в дополнительное время - 2:0.