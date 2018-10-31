"Не верю!" Черышев - о незасчитанном голе "Урала" в ворота "Нижнего Новгорода"

Главный тренер "Нижнего Новгорода" Дмитрий Черышев заявил, что мяч не мог влететь в ворота его команды в концовке основного времени матча 1/8 финала Олимп-Кубка России против "Урала". На 83-й минуте мяч ударился в перекладину, затем о землю и вылетел в поле.
- С вашей скамейки было заметно, что на 83-й минуте "Урал" забил гол, который судья не увидел?
- (смеется) Если бы у меня был такой обзор. Ну давайте возьмем траекторию мяча. Он попадает с эффектом... Случайный удар получился в ворота. Даже если он попадает в штангу, катится туда вдаль... Вот скажите мне: мог он туда зайти с эффектом или нет? Сорок сантиметров - это вот столько (показывает). Мог мяч туда зайти вот на столько?
- Да!
- Не верю! Не верю!
В это время представитель "Урала" пытался показать Черышеву видео на смартфоне.
- Да я не буду смотреть, я потом посмотрю с другого... Не верю!.
Незасчитанный мяч не повлиял на итог встречи - "Урал" дожал соперника в дополнительное время - 2:0.
📺Журналисты пытались убедить Дмитрия Черышева, что гол все-таки был, но не смогли😄#УралНН pic.twitter.com/iZjSRU3KaH– ФК Урал (@FCURAL) 31 октября 2018 г.