Назначены судьи на первые матчи 1/4 финала Кубка России

Назначены арбитры и инспекторы на первые матчи 1/4 финала Олимп-Кубка России сезона-2018/19, информирует официальный сайт РФС.
5 декабря (среда)
"Локомотив" – "Рубин": судья – Николай Волошин (Смоленск); ассистенты судьи – Алексей Воронцов (Ярославль), Алексей Ширяев (Ставрополь); резервный судья – Виталий Мешков (Дмитров); инспектор – Гаряфий Жафяров (Москва).
"Краснодар" – "Ростов": судья – Евгений Турбин (Дмитров); ассистенты судьи – Владимир Миневич (Смоленск), Андрей Болотенков (Москва); резервный судья – Станислав Васильев (Ижевск); инспектор – Владимир Овчинников (Москва).
"Спартак" – "Урал": судья – Василий Казарцев (Санкт-Петербург); ассистенты судьи – Дмитрий Березнев (Ростов-на-Дону), Алексей Стипиди (Краснодар); резервный судья – Алексей Сухой (Люберцы); инспектор – Алексей Румянцев (Санкт-Петербург).