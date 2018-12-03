15:48 | Футбол — Олимп - Кубок России

Назначены судьи на первые матчи 1/4 финала Кубка России

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Назначены арбитры и инспекторы на первые матчи 1/4 финала Олимп-Кубка России сезона-2018/19, информирует официальный сайт РФС.

5 декабря (среда)

"Локомотив""Рубин": судья – Николай Волошин (Смоленск); ассистенты судьи – Алексей Воронцов (Ярославль), Алексей Ширяев (Ставрополь); резервный судья – Виталий Мешков (Дмитров); инспектор – Гаряфий Жафяров (Москва).

"Краснодар""Ростов": судья – Евгений Турбин (Дмитров); ассистенты судьи – Владимир Миневич (Смоленск), Андрей Болотенков (Москва); резервный судья – Станислав Васильев (Ижевск); инспектор – Владимир Овчинников (Москва).

"Спартак""Урал": судья – Василий Казарцев (Санкт-Петербург); ассистенты судьи – Дмитрий Березнев (Ростов-на-Дону), Алексей Стипиди (Краснодар); резервный судья – Алексей Сухой (Люберцы); инспектор – Алексей Румянцев (Санкт-Петербург).

Дополнительная информация

http://www.rfs.ru/

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Материалы сюжета: ОЛИМП-Кубок России-2018/19. 1/4 финала
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