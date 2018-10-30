19:20 | Футбол — Олимп - Кубок России

"Наряжайтесь, красно-зеленые!" Специальное предложение для фанатов "Локо" на Хэллоуин

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"Локомотив" предлагает болельщикам облачиться в костюмы по случаю Хэллоуина. Те фанаты железнодорожников, которые придут на завтрашний матч 1/8 финала Олимп-Кубка России против "Енисея" в костюмах, получат 50-процентную скидку на покупку двух билетов на игру против "Галатасарая" в рамках группового этапа Лиги чемпионов.

Наряжайтесь, красно-зеленые! - сообщается в официальном Твиттере "Локо".

 

Локомотив - Енисей

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Материалы сюжета: ОЛИМП-Кубок России-2018/19. 1/8 финала
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