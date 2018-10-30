"Наряжайтесь, красно-зеленые!" Специальное предложение для фанатов "Локо" на Хэллоуин

"Локомотив" предлагает болельщикам облачиться в костюмы по случаю Хэллоуина. Те фанаты железнодорожников, которые придут на завтрашний матч 1/8 финала Олимп-Кубка России против "Енисея" в костюмах, получат 50-процентную скидку на покупку двух билетов на игру против "Галатасарая" в рамках группового этапа Лиги чемпионов.

- Наряжайтесь, красно-зеленые! - сообщается в официальном Твиттере "Локо".

Завтра на матче #ЛокоЕнисей дарим скидку 50% всем, кто придёт в костюме 😈

Получить купон можно будет у сцены. Наряжайтесь, красно-зелёные 👹 pic.twitter.com/GPkSeVKN0z – ФК Локомотив (@fclokomotiv) 30 октября 2018 г.

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